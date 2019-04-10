Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Временный запрет вводится с пятницы, 12 апреля. Причиной стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию ввозятся продукты из санкционных стран. За первую неделю апреля на границе задержали 36 машин такой продукции без документов.

«Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов», — отметили в Россельхознадзоре.

Запрет на экспорт яблок и груш из Белоруссии продлится до тех пор, пока стороны не урегулируют ситуацию.