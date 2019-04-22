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Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В Россельхознадзоре рассказали, что продукты выявили 19 апреля при досмотре автомобиля в Псковской области. В машине было 5 т картошки, а под ней — 4 т яблок. Отмечается, что у них не было фитосанитарных сертификатов в отличие от картофеля.

«Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь за сертификацией продукции, производимой белорусскими предприятиями», — говорится в сообщении.

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В службе сообщили, что яблоки уничтожили, а нарушителя привлекли к административной ответственности.

12 апреля Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Причиной стало подозрение, что в страну под видом белорусской продукции привозят санкционные продукты. В марте служба запрещала ввозить в Россию яблоки из Белоруссии, которые поступали под видом турецких.

Теги: Россельхознадзор, Белоруссия, яблоки
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