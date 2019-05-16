Росавиация запросила у МАК данные об испытаниях Sukhoi Superjet

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запросило в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) данные о сертификационных испытаниях лайнера Sukhoi Superjet. Об этом сообщил РБК представитель ведомства.

«Росавиация подтверждает, что в МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета RRJ-95 (название Sukhoi Superjet 100, SSJ100 лайнер получил в 2006 году. — РБК), а также и первичную сертификацию самолета данного типа в предыдущие годы», — сказал собеседник РБК.

5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево потерпел крушение SSJ100 «Аэрофлота». На борту воздушного судна находились пять членов экипажа и 73 пассажира. В результате пожара, возникшего после неудачного приземления, погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

6 мая МАК объявил о создании комиссии по расследованию катастрофы. В сообщении комитета отмечалось, что комиссия должна подготовить и представить предварительный отчет о результатах своей работы в течение 30 дней.

9 мая вице-премьер Юрий Борисов заявил, что претензий к самолету пока нет. «Поэтому оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких», — сказал он.