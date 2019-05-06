Авиакатастрофа в Шереметьево , 12:46
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Экипаж и пассажиры рассказали о происходившем во время пожара на SSJ100
На борту самолета «Аэрофлота», загоревшегося при посадке в Шереметьево, находились 78 человек; по данным СК, погиб 41 человек. Что рассказали пассажиры, их родственники и очевидцы о произошедшем — в материале РБК
Пассажиры, экипаж и очевидцы
- «Пожар начался после второго удара самолета о землю, когда он садился», — пассажир Дмитрий Хлебушкин, «РИА Новости». «Только благодаря стюардессам я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура, а они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трапы», — он же, Би-би-си.
- «Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. Она была кратковременной, прерывистой — после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала», — пилот Денис Евдокимов, Baza.
- «Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошел хлопок и вспышка какая-то, как электричество. Все произошло очень быстро. Был очень сильный дым. Люди начали вскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости. Потом самолет остановился, и я начала эвакуацию сразу. Открыла дверь ногой и пассажиров выталкивала», — бортпроводник Татьяна Касаткина, ВГТРК.
- «Резко вспыхивает пламя, повалил черный дым. Стояли самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Мне было вообще непонятно, почему самолеты никто не убирает. Было ощущение, что это происходит рядом с этими самолетами, где проходила посадка пассажиров. После того как загорелись маячки, все службы туда полетели. Пожарные прибыли через минуты полторы-две. Начался процесс тушения. Стало понятно, что вроде никакой паники нет», — очевидец Андрей Муринович, телеканал РБК.
- «Был страх. За одни секунды, мы сидели, у нас паника на борту, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то просил, чтобы нас высадили, чтобы мы никуда не полетели. Бортпроводницы успокаивали всех. Весь пожар — это буквально минут 15, максимум 20. Все так быстро произошло, он быстро загорелся, его быстро потушили. Люди бегали по улице, их забрали в автобус», — очевидец, телеканал РБК.
- «Увидели облако черного дыма, довольно подробно увидели, как он горел. Я точно знаю, что через 11 минут от момента, как мы это всё увидели, <...> когда уже было видно самолет, все службы были на месте, все работали. Терминал D был довольно переполнен… Мы не знали, что происходит», — очевидец Нина Кошкина, «Дождь».
- «Мы были в ресторане «Пятый океан» <…>. Резко прямо перед нашими глазами самолет, мчащийся по посадочной полосе и который охвачен пламенем, причем пламя его охватывало ежесекундно, пожирало. Потом он почти до конца посадочной полосы домчался, его развернуло, он остановился и повалил черный дым. Горел очень сильно. Дальше мы увидели, что отходят от самолета люди. По всей вероятности, по аварийному трапу они спускались из этого самолета и уже шли в сторону терминалов. Моментально приехали пожарные машины, начали тушить с нескольких точек. Достаточно долго не могли затушить, потому что горел очень сильно самолет», — очевидец Алена Осокина, «Дождь».
- «Я приехал в аэропорт за десять минут до посадки самолета. Никакого особого сумбура не увидел. Но люди перекрикивались, общались на тему возгорания самолета», — очевидец Кирилл, «Москва 24».
- «Людей очень быстро эвакуировали, мы видели, как выходят люди, выбегают», — очевидец, телеканал 360.