Экипаж и пассажиры рассказали о происходившем во время пожара на SSJ100

Экипаж и пассажиры рассказали о происходившем во время пожара на SSJ100

На борту самолета «Аэрофлота», загоревшегося при посадке в Шереметьево, находились 78 человек; по данным СК, погиб 41 человек. Что рассказали пассажиры, их родственники и очевидцы о произошедшем — в материале РБК

Фото: ТАСС

Пассажиры, экипаж и очевидцы

«Пожар начался после второго удара самолета о землю, когда он садился», — пассажир Дмитрий Хлебушкин, «РИА Новости». «Только благодаря стюардессам я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура, а они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трапы», — он же, Би-би-си.

«Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. Она была кратковременной, прерывистой — после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала», — пилот Денис Евдокимов, Baza.

«Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошел хлопок и вспышка какая-то, как электричество. Все произошло очень быстро. Был очень сильный дым. Люди начали вскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости. Потом самолет остановился, и я начала эвакуацию сразу. Открыла дверь ногой и пассажиров выталкивала», — бортпроводник Татьяна Касаткина, ВГТРК.

«Резко вспыхивает пламя, повалил черный дым. Стояли самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Мне было вообще непонятно, почему самолеты никто не убирает. Было ощущение, что это происходит рядом с этими самолетами, где проходила посадка пассажиров. После того как загорелись маячки, все службы туда полетели. Пожарные прибыли через минуты полторы-две. Начался процесс тушения. Стало понятно, что вроде никакой паники нет», — очевидец Андрей Муринович, телеканал РБК.