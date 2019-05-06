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Экипаж и пассажиры рассказали о происходившем во время пожара на SSJ100
На борту самолета «Аэрофлота», загоревшегося при посадке в Шереметьево, находились 78 человек; по данным СК, погиб 41 человек. Что рассказали пассажиры, их родственники и очевидцы о произошедшем — в материале РБК
Фото: ТАСС

Пассажиры, экипаж и очевидцы

  • «Пожар начался после второго удара самолета о землю, когда он садился», — пассажир Дмитрий Хлебушкин, «РИА Новости». «Только благодаря стюардессам я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура, а они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трапы», — он же, Би-би-си.
  • «Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. Она была кратковременной, прерывистой — после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала», — пилот Денис Евдокимов, Baza.
  • «Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошел хлопок и вспышка какая-то, как электричество. Все произошло очень быстро. Был очень сильный дым. Люди начали вскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости. Потом самолет остановился, и я начала эвакуацию сразу. Открыла дверь ногой и пассажиров выталкивала», — бортпроводник Татьяна Касаткина, ВГТРК.
  • «Резко вспыхивает пламя, повалил черный дым. Стояли самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Мне было вообще непонятно, почему самолеты никто не убирает. Было ощущение, что это происходит рядом с этими самолетами, где проходила посадка пассажиров. После того как загорелись маячки, все службы туда полетели. Пожарные прибыли через минуты полторы-две. Начался процесс тушения. Стало понятно, что вроде никакой паники нет», — очевидец Андрей Муринович, телеканал РБК.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

  • «Был страх. За одни секунды, мы сидели, у нас паника на борту, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то просил, чтобы нас высадили, чтобы мы никуда не полетели. Бортпроводницы успокаивали всех. Весь пожар — это буквально минут 15, максимум 20. Все так быстро произошло, он быстро загорелся, его быстро потушили. Люди бегали по улице, их забрали в автобус», — очевидец, телеканал РБК.
  • «Увидели облако черного дыма, довольно подробно увидели, как он горел. Я точно знаю, что через 11 минут от момента, как мы это всё увидели, <...> когда уже было видно самолет, все службы были на месте, все работали. Терминал D был довольно переполнен… Мы не знали, что происходит», — очевидец Нина Кошкина, «Дождь».
  • «Мы были в ресторане «Пятый океан» <…>. Резко прямо перед нашими глазами самолет, мчащийся по посадочной полосе и который охвачен пламенем, причем пламя его охватывало ежесекундно, пожирало. Потом он почти до конца посадочной полосы домчался, его развернуло, он остановился и повалил черный дым. Горел очень сильно. Дальше мы увидели, что отходят от самолета люди. По всей вероятности, по аварийному трапу они спускались из этого самолета и уже шли в сторону терминалов. Моментально приехали пожарные машины, начали тушить с нескольких точек. Достаточно долго не могли затушить, потому что горел очень сильно самолет», — очевидец Алена Осокина, «Дождь».
  • «Я приехал в аэропорт за десять минут до посадки самолета. Никакого особого сумбура не увидел. Но люди перекрикивались, общались на тему возгорания самолета», — очевидец Кирилл, «Москва 24».
  • «Людей очень быстро эвакуировали, мы видели, как выходят люди, выбегают», — очевидец, телеканал 360.

Общество
Пожар и гибель людей в SSJ100 в Шереметьево. Главное

Родственники и знакомые

  • «Она (Марина Ситникова. — РБК) еще в Москве. Поедет поездом в Мурманск. Она не в больнице, но еще в шоке. В самолете слышала гром, молнию\. и потом свет отключился. А самолет загорелся уже при посадке. Выбежали [из самолета] и стояли на взлетной полосе. Потом три часа опрашивали», — рассказала РБК родственница пострадавшей Марины Ситниковой Александра.
  • «Он (Василий Печников. — РБК) был на этом рейсе, находился в районе крыла, середина салона. Сейчас он находится в больнице — надышался продуктами горения. Когда общались, состояние было нормальным, сейчас он не выходит на связь», — cообщил РБК знакомый пассажира рейса Василия Печникова Сергей.
  • «Нет ни у кого возможности связаться, ни от кого не поступает информация. Телефоны не доступны. Мы спрашиваем представителей аэропорта, но они отвечают, что не владеют информацией. При этом за все это время не смог увидеть в аэропорту представителя «Аэрофлота». Сходил в офис, там его нет, в штабе тоже», — родственник пассажира, находившийся в аэропорту Мурманска, «РИА Новости».
  • «Мы не знаем ничего о наших родных, вы просто не представляете, что это такое. Я ищу сестру. Ничего не говорят», — родственница пассажира, «Медуза».
Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина
Теги: Шереметьево, Suhoi Superjet 100, очевидцы, пожар
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