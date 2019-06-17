Бывшие жители Крыма подали первые заявления на получения паспортов России

Группа бывших жителей Крыма и Севастополя подала первые заявления на получение российского гражданства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратились 125 человек», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что рассмотрение документов и принятие решений займет до трех месяцев. В министерстве отметили, что до настоящего времени миграционные подразделения МВД еще не выдавали российские паспорта по таким заявлениям.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, упростивший получение российских паспортов для отдельных категорий граждан Украины. В частности, он касается тех украинцев, которые родились и проживали в Крыму, но уехали с полуострова до 18 марта 2014 года. Тогда по итогам референдума республика вошла в состав России.