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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Бывшие жители Крыма подали первые заявления на получения паспортов России

Группа бывших жителей Крыма и Севастополя подала первые заявления на получение российского гражданства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратились 125 человек», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что рассмотрение документов и принятие решений займет до трех месяцев. В министерстве отметили, что до настоящего времени миграционные подразделения МВД еще не выдавали российские паспорта по таким заявлениям.

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В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, упростивший получение российских паспортов для отдельных категорий граждан Украины. В частности, он касается тех украинцев, которые родились и проживали в Крыму, но уехали с полуострова до 18 марта 2014 года. Тогда по итогам референдума республика вошла в состав России.

В связи с этим МИД Украины выразил протест. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предлагал лишать украинского гражданства тех, кто принял российское. Впоследствии министр по делам ветеранов Ирина Фриз предложила лишать эту категорию граждан пенсий и социальных выплат.

Теги: Крым, Севастополь, российское гражданство
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