Киев пригрозил лишить принявших российское гражданство пенсий

Жителей Донбасса и граждан Украины, получивших российский паспорт по упрощенной процедуре, могут лишить социальных выплат. Соответствующие предложения рассматривает правительство республики, сообщила министр по делам ветеранов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Власти Украины рассматривают возможность лишить лиц, которые получили по упрощенной процедуре российское гражданство, права на пенсии и иные социальные выплаты. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передают украинские СМИ.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — цитирует «Страна.ua» подзамочную публикацию на странице министра в сети Facebook и приводит скриншот этой записи.

Нарушением закона и угрозой суверенитету власти Украины считают выдачу российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса. 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру получения гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. После этого на территории ДНР и ЛНР начался прием заявлений на получение российских паспортов.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что российские пенсии будут назначаться новым гражданам из ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.