МИД Украины выразил протест из-за упрощения получения гражданства России

Министерство иностранных дел Украины осудило указ президента России Владимира Путина о расширении категории украинских граждан, которые в упрощенном порядке могут получить российские паспорта. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Министерство назвало инициативу фактом «грубого нарушения норм международного права и государственного суверенитета Украины» и заявило, что она «юридически ничтожна» и не будет признаваться украинской стороной или иметь правовые последствия.

Ведомство потребовало отменить «противоправные решения по поводу паспортизации» украинских граждан и «устранить их негативные последствия». «Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», — говорится в заявлении.

Украинский МИД также заявил, что ожидает от международных партнеров усиления санкций против «кремлевского режима».