Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт. Вскоре после этого имя пользователя сменилось c Elon Musk на Daddy DotCom.

У пользователей соцсети нет возможности «удалить аккаунт». В настройках можно лишь «отключить учетную запись». После деактивации страницу пользователя нельзя будет просматривать, не будут отображаться твиты и имя пользователя, разъясняют разработчики на соответствующей странице поддержки Twitter. Страница Маска остается доступной.

После деактивации у пользователя есть 30 дней на то, чтобы восстановить свой аккаунт.

Перед тем как написать сообщение об удалении аккаунта, бизнесмен разместил в нем рисунок с изображением персонажа видеоигры Nier: Automata по имени 2B, пишет портал Kotaku (сейчас твит с рисунком удален). Он не указал автора изображения и отказался это делать после того, как его об этом попросили пользователи.