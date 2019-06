Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

На момент публикации три последних по хронологии сообщения Маска (не считая ответы другим пользователям) выглядят так: «Не 2b» (Not 2b — созвучно с английском not to be, «не бывать». — РБК), «Удалил» и «Только что удалил свой аккаунт в Twitter».

Сообщения, которые бизнесмен оставлял в социальной сети, несколько раз приводили к серьезным последствиям. В августе 2018 года он написал о готовности выкупить акции Tesla по цене $420 за бумагу, после этого акции компании выросли на 6%. Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение, и завела против него дело. В итоге стороны заключили соглашение, в рамках которого Маск покинул пост председателя совета директоров компании и обязался выплатить $20 млн штрафа.

В мае бизнесмен получил повестку в суд из-за другого своего твита. Летом 2018 года он назвал педофилом одного из участников операции по спасению таиландской юношеской футбольной команды, оказавшейся заблокированной в пещере из-за проливных дождей. Мужчина — британский дайвер Вернон Ансворт — теперь требует от Маска компенсацию в размере $75 тыс. Слушания назначены на конец октября.