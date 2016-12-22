Власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla из-за твита

После того как Комиссия по ценным бумагам США обвинила главу Tesla во введении инвесторов в заблуждение, Маск и американские власти пришли к соглашению. Согласно ему, бизнесмен покинет один из постов в Tesla и выплатит $20 млн

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Американский предприниматель, главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к досудебному соглашению после того, как американские власти обвинили бизнесмена во введении инвесторов компании в заблуждение твитом о продаже акций Tesla.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте комиссии, Маск сохранит свою должность генерального директора в Tesla, однако в течение 45 дней должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании. Его в соответствии с соглашением сторон предприниматель не сможет занимать в течение трех лет.

Также бизнесмен обязан будет заплатить штраф в размере $20 млн. Такую же сумму власти США дополнительно обяжут выплатить Tesla. Помимо этого, в совет компании назначат двух новых независимых директоров, говорится в пресс-релизе. Кроме того, компания, как уточняется в сообщении комиссии, создаст новый комитет независимых директоров и «внедрит дополнительные меры контроля для наблюдения за сообщениями Маска».

Урегулировать обвинения в свой адрес главный исполнительный директор компании и Tesla, как уточнили в ведомстве, согласились, не признавая и не отрицая доводы американских властей. Указанные меры, по словам главы отдела по контролю за соблюдением постановлений комиссии Стефани Авакян, были предприняты «в целях защиты инвесторов» после «проступка» главы компании.

Ранее сам Маск все предъявленные ему обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США отрицал, называя их «несправедливыми» и уверяя, что он всегда был честен по отношению к инвесторам. Дело против предпринимателя в Соединенных Штатах завели 27 сентября. Оно касалось сообщения главы Tesla в Twitter, в котором он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по $420 (позже от этой идеи Маск отказался). Однако, когда предприниматель писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора, он ввел инвесторов в заблуждение, заявляли в комиссии. Оснований делать такие заявления у главы Tesla, как считали авторы иска, не было.

28 сентября на фоне сообщений о деле против Маска состояние бизнесмена, как подсчитал Bloomberg, уменьшилось на $1,5 млрд. Акции Tesla в этот день падали на Нью-Йоркской бирже на 13,86% до $265,03 за одну ценную бумагу.