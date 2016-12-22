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Власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla из-за твита
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Власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla из-за твита
Бизнес, 01:07
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Власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla из-за твита
После того как Комиссия по ценным бумагам США обвинила главу Tesla во введении инвесторов в заблуждение, Маск и американские власти пришли к соглашению. Согласно ему, бизнесмен покинет один из постов в Tesla и выплатит $20 млн
Фото: Joe Skipper / Reuters

Американский предприниматель, главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к досудебному соглашению после того, как американские власти обвинили бизнесмена во введении инвесторов компании в заблуждение твитом о продаже акций Tesla.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте комиссии, Маск сохранит свою должность генерального директора в Tesla, однако в течение 45 дней должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании. Его в соответствии с соглашением сторон предприниматель не сможет занимать в течение трех лет.

Также бизнесмен обязан будет заплатить штраф в размере $20 млн. Такую же сумму власти США дополнительно обяжут выплатить Tesla. Помимо этого, в совет компании назначат двух новых независимых директоров, говорится в пресс-релизе. Кроме того, компания, как уточняется в сообщении комиссии, создаст новый комитет независимых директоров и «внедрит дополнительные меры контроля для наблюдения за сообщениями Маска».

Урегулировать обвинения в свой адрес главный исполнительный директор компании и Tesla, как уточнили в ведомстве, согласились, не признавая и не отрицая доводы американских властей. Указанные меры, по словам главы отдела по контролю за соблюдением постановлений комиссии Стефани Авакян, были предприняты «в целях защиты инвесторов» после «проступка» главы компании.

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Ранее сам Маск все предъявленные ему обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США отрицал, называя их «несправедливыми» и уверяя, что он всегда был честен по отношению к инвесторам. Дело против предпринимателя в Соединенных Штатах завели 27 сентября. Оно касалось сообщения главы Tesla в Twitter, в котором он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по $420 (позже от этой идеи Маск отказался). Однако, когда предприниматель писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора, он ввел инвесторов в заблуждение, заявляли в комиссии. Оснований делать такие заявления у главы Tesla, как считали авторы иска, не было.

28 сентября на фоне сообщений о деле против Маска состояние бизнесмена, как подсчитал Bloomberg, уменьшилось на $1,5 млрд. Акции Tesla в этот день падали на Нью-Йоркской бирже на 13,86% до $265,03 за одну ценную бумагу.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Илон Маск , Tesla
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