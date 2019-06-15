Соболь поблагодарила Федермессер за отказ избираться в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер за отказ баллотироваться в Могсгордуму. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

«Спасибо Анне Константиновне Федермессер за то, что не стала играть в грязную игру мэрии. Если я стану депутатом и нужна будет помощь в рамках депутатских полномочий — готова помогать в ее важной работе», — написала она.

В конце марта источники РБК сообщили о намерении Федермессер участвовать в выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. Она планировала баллотироваться в 43-м избирательном округе (Арбат, Пресненский, Хамовники), где также будет выдвигаться Соболь.

При этом основатель ФБК Алексей Навальный попросил Федермессер отказаться от участия в выборах. Он заявлял, что власти Москвы хотят использовать ее, чтобы не допустить победы Соболь. Навальный отмечал, что это связано с участием юриста ФБК в проверке массового отравления детей в столичных школах и детских садах.