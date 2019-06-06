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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Соболь зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком принял документы сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, которая намерена выдвинуться кандидатом на выборы Мосгордумы в сентябре. Об этом РБК сообщила сама Соболь.

Она намерена баллотироваться в 43 округе Москвы (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). Там же заявила о своем участии выдвигаться в депутаты учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Политика
Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму

Основатель ФБК Алексей Навальный направил Федермессер открытое письмо, в котором призвал ее отказаться от участия в выборах. По мнению оппозиционера, столичные власти хотят использовать учредителя «Веры», чтобы не допустить победы Соболь из-за ее участия в проверке массового отравления детей в московских школах и детских садах.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

Теги: Мосгордума, Любовь Соболь, Выборы
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