Соболь зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком принял документы сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, которая намерена выдвинуться кандидатом на выборы Мосгордумы в сентябре. Об этом РБК сообщила сама Соболь.

Она намерена баллотироваться в 43 округе Москвы (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). Там же заявила о своем участии выдвигаться в депутаты учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Основатель ФБК Алексей Навальный направил Федермессер открытое письмо, в котором призвал ее отказаться от участия в выборах. По мнению оппозиционера, столичные власти хотят использовать учредителя «Веры», чтобы не допустить победы Соболь из-за ее участия в проверке массового отравления детей в московских школах и детских садах.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.