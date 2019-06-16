Власти Крыма назвали число посетивших регион иностранных туристов

Более 100 тыс. иностранных туристов посетили Крым с начала 2019 года. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США», — сказал он.

Черняк добавил, что большинство иностранных туристов приехали из Украины. Он добавил, что в текущем году на круизном лайнере «Князь Владимир» прокатятся организованные группы туристов из Китая, Вьетнама, Германии, Сербии и других стран.

В конце апреля Черняк рассказал, что стоимость летнего отдыха на полуострове в среднем составляет 2,8 тыс. руб. в день. Он отмечал, что спрос в Крыму есть до конца года. По его словам, россияне обычно проводят в регионе отпуска продолжительностью около 12 дней.