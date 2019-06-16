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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Власти Крыма назвали число посетивших регион иностранных туристов

Более 100 тыс. иностранных туристов посетили Крым с начала 2019 года. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США», — сказал он.

Черняк добавил, что большинство иностранных туристов приехали из Украины. Он добавил, что в текущем году на круизном лайнере «Князь Владимир» прокатятся организованные группы туристов из Китая, Вьетнама, Германии, Сербии и других стран.

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В конце апреля Черняк рассказал, что стоимость летнего отдыха на полуострове в среднем составляет 2,8 тыс. руб. в день. Он отмечал, что спрос в Крыму есть до конца года. По его словам, россияне обычно проводят в регионе отпуска продолжительностью около 12 дней.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на майские праздники Крым также являлся самым бюджетным вариантом места отдыха. Об этом же заявлял и министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Теги: Крым, Туризм
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