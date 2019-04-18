Туроператоры назвали Крым самым дешевым направлением на майские праздники

Крым как направление для отдыха на майские праздники лидирует в бюджетном сегменте, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В бюджетном сегменте — да, Крым лидирует по цене. Но по потокам — нет. Сочи сильно опережает», — сказала Ломидзе.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил «РИА Новости», что полуостров лидирует как самое доступное направление для отдыха на майские праздники. «По данным сервисов онлайн-бронирования, уже сейчас треть всех проданных билетов в России приходится на Крым», — добавил он.

Ранее АТОР сообщила, что Крым является самым дешевым направлением для отдыха на майских праздниках. Стоимость тура в Крым для двоих (входит перелет, трансфер, медстраховка, проживание и завтрак в отеле) начинается от 25,9 тыс. руб. Также в тройку самых бюджетных направлений вошли Анапа и Сочи.