Аналитики назвали самые популярные у иностранцев города России

Самым популярным российским городом для иностранных туристов является Москва. К такому выводу пришли аналитики из агентства ТурСтат, которые проанализировали статистику въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году и собрали экспертные оценки.
Столицу страны в прошлом году посетили более 5 млн гостей из разных стран. Следом за ней идет Санкт-Петербург — 3,9 млн туристов. Завершает топ-3 Московская область с показателем в более 2 млн туристов.
Также популярностью у иностранцев пользовались в прошлом году:
- Краснодарский край (более 1 млн иностранных туристов);
- Крым (более 1 млн человек);
- Приморский край (Владивосток, более 650 тыс.);
- Татарстан (Казань (346 тыс. человек);
- Иркутская область (Иркутск, 295 тыс.);
- Нижегородская область (Нижний Новгород, более 200 тыс.);
- Владимирская область (более 200 тыс.).
По темпам роста числа гостивших иностранцев лидируют Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал).