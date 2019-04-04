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Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Аналитики назвали самые популярные у иностранцев города России

Самым популярным российским городом для иностранных туристов является Москва. К такому выводу пришли аналитики из агентства ТурСтат, которые проанализировали статистику въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году и собрали экспертные оценки.

Столицу страны в прошлом году посетили более 5 млн гостей из разных стран. Следом за ней идет Санкт-Петербург — 3,9 млн туристов. Завершает топ-3 Московская область с показателем в более 2 млн туристов.

Также популярностью у иностранцев пользовались в прошлом году:

  • Краснодарский край (более 1 млн иностранных туристов);
  • Крым (более 1 млн человек);
  • Приморский край (Владивосток, более 650 тыс.);
  • Татарстан (Казань (346 тыс. человек);
  • Иркутская область (Иркутск, 295 тыс.);
  • Нижегородская область (Нижний Новгород, более 200 тыс.);
  • Владимирская область (более 200 тыс.).

По темпам роста числа гостивших иностранцев лидируют Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал).

Общество
Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России

Главными факторами роста иностранного туризма стал чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России, морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике, а также появление электронных виз.

Теги: города России, иностранцы, туристы, Туризм
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