Аналитики назвали самые популярные у иностранцев города России

Самым популярным российским городом для иностранных туристов является Москва. К такому выводу пришли аналитики из агентства ТурСтат, которые проанализировали статистику въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году и собрали экспертные оценки.

Столицу страны в прошлом году посетили более 5 млн гостей из разных стран. Следом за ней идет Санкт-Петербург — 3,9 млн туристов. Завершает топ-3 Московская область с показателем в более 2 млн туристов.

Также популярностью у иностранцев пользовались в прошлом году:

Краснодарский край (более 1 млн иностранных туристов);

Крым (более 1 млн человек);

Приморский край (Владивосток, более 650 тыс.);

Татарстан (Казань (346 тыс. человек);

Иркутская область (Иркутск, 295 тыс.);

Нижегородская область (Нижний Новгород, более 200 тыс.);

Владимирская область (более 200 тыс.).

По темпам роста числа гостивших иностранцев лидируют Крым, Приморский край и Иркутская область (Байкал).