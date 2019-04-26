Власти Крыма назвали стоимость летнего отдыха на местных курортах

Стоимость летнего отдыха в Крыму в этом году можно рассчитать, исходя из средней цены в 2,8 тыс. руб. в день на человека, сообщает «РИА Новости».

«Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тыс. руб. в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг», — цитирует агентство главу комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

По его словам, спрос на отдых в Крыму есть до конца года, причем именно на полуострове россияне обычно проводят длинные отпуска — в среднем 12 дней.

«Их объем [длительных отпусков] по сравнению с прошлым годом вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На Республику Крым приходится 21% всех бронирований авиабилетов по России», — рассказал Черняк.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК, что Крым — самое бюджетное направление отдыха на майские праздники. «В бюджетном сегменте — да, Крым лидирует по цене. Но по потокам — нет. Сочи сильно опережает», — сказала Ломидзе.