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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Власти Крыма назвали стоимость летнего отдыха на местных курортах

Стоимость летнего отдыха в Крыму в этом году можно рассчитать, исходя из средней цены в 2,8 тыс. руб. в день на человека, сообщает «РИА Новости».

«Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тыс. руб. в день. Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг», — цитирует агентство главу комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

По его словам, спрос на отдых в Крыму есть до конца года, причем именно на полуострове россияне обычно проводят длинные отпуска — в среднем 12 дней.

«Их объем [длительных отпусков] по сравнению с прошлым годом вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На Республику Крым приходится 21% всех бронирований авиабилетов по России», — рассказал Черняк.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК, что Крым — самое бюджетное направление отдыха на майские праздники. «В бюджетном сегменте — да, Крым лидирует по цене. Но по потокам — нет. Сочи сильно опережает», — сказала Ломидзе.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, на полуостров приходится треть всех проданных билетов в России на майские праздники.

Теги: Крым, летний отдых
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