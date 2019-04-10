Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

Минимальная стоимость пляжного тура на майские праздники составит 26 тыс. руб., сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Исследование цен на десятидневные пакетные туры с вылетом 26–28 апреля на 10 ночей проводилось по 12 наиболее востребованным в этот период пляжным направлениям. Цены всех турпакетов включают авиаперелет туда и обратно на двоих взрослых, трансфер, медстраховку, проживание в отеле. Во все туры включены завтраки в гостинице, а в Турции и Тунисе — питание по системе «все включено».

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб. На втором месте оказалась Анапа с турами по цене от 28,4 тыс. руб. на двоих, на третьем — Сочи с путевками от 29,4 тыс. руб. Также в десятку вошли Турция (49,9 тыс. руб.), Кипр (51,5 тыс. руб.), Тунис (52,7 тыс. руб.), Болгария (63,6 тыс. руб.), Черногория (64,5 тыс. руб.), Хорватия (74 тыс. руб.) и Испания (74 тыс. руб.). АТОР также выяснила, что стоимость тура на двоих в Грецию в это время обойдется в 75,4 тыс. руб., а в Италию — 83,9 тыс. руб.

В январе АТОР опубликовала рейтинг самых дорогих туров, организованных ее членами в 2018 году. На первом месте оказалось путешествие по России, организованное для семьи из пяти человек, за 7 млн руб. на человека. На втором месте оказался летний отдых в турецком отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*, который без учета билетов стоил 3,3 млн руб. на человека. Третье место поделили между собой три тура стоимостью 1,8 млн руб. на человека: новогодний отпуск в Куршевеле, туры на Мальдивы и Сардинию.