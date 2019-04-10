Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,76 -0,16 EUR Бирж. 72,96 -0,17 Brent 70,85 +0,21% USD Нал. 65,12 64,39 EUR Нал. 73,45 72,57 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1262 -0,0002 BTC/USD Бирж. 5 269,80 +55,40 IMOEX 2 571,86 +0,06% RTSI 1 251,12 +0,22% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $60 (-15,33%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
BRENT $60 (-15,33%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
В Хакасии завели дела из-за отключения теплоснабжения Общество, 10:57 «Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте в сезоне НХЛ-2019 Общество, 10:46 Синоптики пообещали в Москве похолодание к выходным Общество, 10:40 От «плохо» до «все хуже»: настроения строителей откатились на десять лет Pro, 10:32 Как инвестировать во время санкций и торговых войн РБК и Сбербанк Первый, 10:28 Toyota анонсировала премьеру нового Highlander Авто, 10:28 Мировой рынок нефти вернулся в девяностые: что это значит для барреля Quote, 10:25 Бывшего чемпиона UFC дисквалифицировали на два года за допинг Спорт, 10:21 Электричка сбила женщину в Подмосковье Общество, 10:19 Выгодный майнинг: почему добыча Bitcoin никогда не станет убыточной Крипто, 10:16 Верховный суд и кабмин поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП Общество, 10:14 Как продавать VR-технологии на российском рынке Pro, 10:09 Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру Общество, 10:08 Оператор связи РЖД собрался выйти из капитала «Локомотива» Бизнес, 10:08
Общество ,  
0 
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

Минимальная стоимость пляжного тура на майские праздники составит 26 тыс. руб., сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Исследование цен на десятидневные пакетные туры с вылетом 26–28 апреля на 10 ночей проводилось по 12 наиболее востребованным в этот период пляжным направлениям. Цены всех турпакетов включают авиаперелет туда и обратно на двоих взрослых, трансфер, медстраховку, проживание в отеле. Во все туры включены завтраки в гостинице, а в Турции и Тунисе — питание по системе «все включено».

Бизнес
Туроператоры назвали стоимость самого дорогого путешествия 2018 года

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб. На втором месте оказалась Анапа с турами по цене от 28,4 тыс. руб. на двоих, на третьем — Сочи с путевками от 29,4 тыс. руб. Также в десятку вошли Турция (49,9 тыс. руб.), Кипр (51,5 тыс. руб.), Тунис (52,7 тыс. руб.), Болгария (63,6 тыс. руб.), Черногория (64,5 тыс. руб.), Хорватия (74 тыс. руб.) и Испания (74 тыс. руб.). АТОР также выяснила, что стоимость тура на двоих в Грецию в это время обойдется в 75,4 тыс. руб., а в Италию — 83,9 тыс. руб.

В январе АТОР опубликовала рейтинг самых дорогих туров, организованных ее членами в 2018 году. На первом месте оказалось путешествие по России, организованное для семьи из пяти человек, за 7 млн руб. на человека. На втором месте оказался летний отдых в турецком отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*, который без учета билетов стоил 3,3 млн руб. на человека. Третье место поделили между собой три тура стоимостью 1,8 млн руб. на человека: новогодний отпуск в Куршевеле, туры на Мальдивы и Сардинию.

Теги: Туризм, отдых, майские праздники, Краснодарский край, Крым
Материалы по теме
Турпоток из России в Египет увеличился еще до открытия авиасообщения
Бизнес
Туроператоры назвали стоимость самого дорогого путешествия 2018 года
Бизнес
В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter