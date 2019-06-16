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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.

Один из моряков, которого госпитализировали после взрыва, скончался в больнице, передает «РИА Новости».

Взрыв на судне «В.Ф. Танкер» произошел 11 июня во время перекачки сырой нефти. В тот момент на танкере находились 12 человек. Из-за происшествия акваторию порта временно закрыли, позднее он возобновил работу.

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СК возбудил дело после гибели людей на танкере в Махачкале

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Компания «В.Ф. Танкер» вошла в состав Волжского пароходства в декабре прошлого года. Предприятия входят в VBTH международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина.
 

Теги: Махачкала, танкер, взрыв, погибшие
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