Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.

Один из моряков, которого госпитализировали после взрыва, скончался в больнице, передает «РИА Новости».

Взрыв на судне «В.Ф. Танкер» произошел 11 июня во время перекачки сырой нефти. В тот момент на танкере находились 12 человек. Из-за происшествия акваторию порта временно закрыли, позднее он возобновил работу.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).