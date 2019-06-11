СК возбудил дело после гибели людей на танкере в Махачкале

СК возбудил дело после гибели людей на танкере в Махачкале

После гибели людей при пожаре на танкере в Махачкале возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Ранее сообщалось, что в Махачкалинском порту на одном из танкеров в момент перекачки нефтепродуктов произошел хлопок. Угрозы разлива нефтепродуктов нет.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщает, что в результате ЧП пострадали пять человек, один из пострадавших получил ожоги 95% тела. Погибли трое. Всего на танкере находились 12 человек.

Судно принадлежит компании «В.Ф. Танкер», которая занимается перевозкой нефти, мазута, дизтоплива, бензина, пищевых и индустриальных масел в том числе по международным маршрутам. В декабре «В.Ф. Танкер» вошла в состав Волжского пароходства. Обе компании входят в VBTH международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина.

