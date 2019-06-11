Порт в Махачкале заработал после взрыва на танкере

Порт в Махачкале заработал после взрыва на танкере

Морской порт в Махачкале возобновил работу в обычном режиме после взрыва на танкере. Об этом сообщил помощник генерального директора порта Алик Абдулгамидов, передает ТАСС.

«Нет угрозы разлива нефтепродуктов в порту. Махачкалинский морской торговый порт в настоящее время работает в штатном режиме», — уточнил он.

Ранее в Росморречфлоте «РИА Новости» заявили, что акватория порта закрыта, приостановлена перевалка нефти.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, во вторник при перекачке нефтепродуктов с танкера произошел взрыв в машинном отделении. Пожар локализован, наблюдается задымление.