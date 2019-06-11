Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы

ЧП произошло в момент перекачки нефтепродуктов. Есть жертвы, данные о пострадавших разнятся

Фото: МЧС РФ

В Махачкалинском порту на одном из танкеров произошел взрыв, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану. По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении в момент перекачки нефтепродуктов. Угрозы разлива нефтепродуктов нет.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав передает, что в результате ЧП пострадали пять человек, один из пострадавших получил ожоги 95% тела. Позднее в пресс-службе Росморречфлота РБК сообщили о двух погибших и двух пострадавших, поиски еще одного человека продолжаются. Всего на танкере находились 12 человек. По данным «РИА Новости», «В.Ф. Танкер 16» в момент взрыва находился у четвертого причала.

Компания «В.Ф. Танкер» занимается перевозкой нефти, мазута, дизтоплива, бензина, пищевых и индустриальных масел по внутренним и международным маршрутам. В эксплуатации компании находятся 62 судна общей грузоподъемностью 320,95 тыс. т. В декабре «В.Ф. Танкер» вошла в состав Волжского пароходства. Обе компании входят в VBTH международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина.