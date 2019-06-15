Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

Впоследствии Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook свое мнение о трех кандидатах на должность главы региона. Он поинтересовался, что они знают об их репутации, моральных и управленческих качествах, а также попросил сообщить, какой из них им больше нравится.