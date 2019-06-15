Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской областей. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.
Врио председателя Полтавской областной государственной администрации (ОГА) стал Олег Пругло, а Одесской ОГА — Светлана Шаталова.
11 июня Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций. Среди них оказались губернаторы Одесской, Киевской, Херсонской, Львовской, Хмельницкой, Полтавской и других областей.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявляла, что Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов. Она добавила, что в отборе кандидатов на их места участвуют международные HR-компании.