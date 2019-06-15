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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской областей. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.

Врио председателя Полтавской областной государственной администрации (ОГА) стал Олег Пругло, а Одесской ОГА — Светлана Шаталова.

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Владимир Зеленский пошел в кадровое наступление

11 июня Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций. Среди них оказались губернаторы Одесской, Киевской, Херсонской, Львовской, Хмельницкой, Полтавской и других областей.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявляла, что Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов. Она добавила, что в отборе кандидатов на их места участвуют международные HR-компании.

Впоследствии Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook свое мнение о трех кандидатах на должность главы региона. Он поинтересовался, что они знают об их репутации, моральных и управленческих качествах, а также попросил сообщить, какой из них им больше нравится.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Полтавская область, Одесская область
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