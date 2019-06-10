Зеленский предложил уволить всех глав областных администраций

Найти замену главам областных администраций помогают международные HR-компании, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении председателей всех областных государственных администраций, для начала речь идет о 13 чиновниках. Об этом заявила на брифинге его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает УНИАН.

«Президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет на самом деле о 13 [губернаторах]», — заявила Мендель, отметив, что сейчас идет процесс отбора лиц, которые смогут стать новыми региональными начальниками.

По ее словам, участие в этом отборе принимают международные HR-компании. «Желательно, чтобы эти кандидаты уже имели какой-то план, понимание, с кем они будут работать на местах», — рассказала пресс-секретарь.

5 июня с просьбой уволить всех губернаторов обратился к Зеленскому кабмин Украины. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, «в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий».

О планах Зеленского уволить в ближайшее время 13 глав областных администраций ранее со ссылкой на источник сообщили «Українськi Новини». По данным издания, одновременно будут согласованы с правительством кандидатуры, которые призваны их заменить.