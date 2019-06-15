Замглавы Генкомиссариата полиции Молдавии объявил о создании партии

Замруководителя Генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк подал в отставку. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает местный телеканал TV8.

Кавкалюк также объявил, что планирует участвовать в политике и создать собственную партию. «Я намерен вовлечься и осуществить политический проект», — сказал он.

Издание Ziarul National добавляет, что Кавкалюк также написал о своей отставке в Facebook. Он отметил, что покинет свой пост с 17 июня после проведения митинга. Кавкалюк заявил, что для создания партии у него накопился большой опыт, в частности управленческий.