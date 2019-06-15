Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского

Риторика президента Украины Владимира Зеленского «начинает повторяться» с риторикой предыдущего главы государства Петра Порошенко. Об этом в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, это касается внешней и внутренней политики страны.

Политик напомнил, что пресс-служба Зеленского потребовала дать правовую оценку его поездок в Россию, которые состоялись в марте и июне. «Но это указания и то же самое давление на органы, как и при Порошенко», — отметил Медведчук и добавил, что «это все не добавляет господину Зеленскому в вопросах авторитета».

По мнению Медведчука, «в фигуре президента часть людей видит Василия Голобородько (персонаж Зеленского в сериале «Слуга народа», учитель истории, который становится главой государства. — РБК)», а еще часть — бизнесмена Игоря Коломойского.

«Но самое страшное, что часть людей видят в нем Порошенко», — считает лидер «Оппозиционной платформы». По его мнению, «с этим нельзя мириться».