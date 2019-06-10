Зеленский пошутил про обвинения в плагиате речи Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения в заимствовании слов из речи Петра Порошенко для выступления в Брюсселе.

В начале выступления на съезде партии «Слуга народа» Зеленский в шутку усомнился в оригинальности свой речи. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале партии. «Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в своем Facebook обвинил действующего главу государства в плагиате речи своего предшественника. По его словам, на брифинге с председателем Европейского совета Дональдом Туском 5 июня Зеленский использовал абзац из речи Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». В частности, фразу: «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта».

По итогам расследования в администрации президента было установлено, что сотрудники МИД страны, готовившие речь для Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.