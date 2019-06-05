Зеленского уличили в плагиате речи Порошенко об имперском проекте России

Плагиат заметил пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко, заявив, что президент украл у своего предшественника целый абзац. В администрации Зеленского уже начали служебную проверку по факту произошедшего

Владимир ​Зеленский (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский «украл» целый абзац из речи бывшего президента. Об этом Цеголко рассказал на своей странице в Facebook. В подтверждение своих слов Цеголко опубликовал видеофрагмент речи Порошенко с высказыванием, которое точь-в-точь совпадает с недавним высказыванием Зеленского.

Речь идет о словах Зеленского, сказанных в ходе встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском. «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Больше того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал Зеленский.

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко», — написал Цеголко, посоветовав действующему президенту кроме корректора нанять еще и спичрайтера.

Слова, которые повторил Зеленский, Порошенко произнес 31 мая, выступая с речью на съезде партии «Европейская солидарность» — бывшая партия «Блок Петра Порошенко», которая сменила название 24 мая.

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