В администрации Зеленского объяснили диверсией плагиат речи Порошенко

В администрации президента (АП) Украины Владимира Зеленского объяснили, почему часть его недавнего выступления была точь-в-точь похожа на одну из речей экс-главы государства Петра Порошенко. По версии администрации, в этом виноваты некоторые сотрудники министерства иностранных дел, которые прежде работали и при Порошенко.

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины, готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями Евросоюза и НАТО формировались отдельно сотрудниками АП.

«В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы», — сообщили в администрации Зеленского.