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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Саакашвили признали пригодным к воинской службе на Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил в Facebook, что прошел медкомиссию на Украине и стал на воинский учет.

«Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», — написал он.

В июле 2017 года власти Украины лишили Саакашвили гражданства. Это решение объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные. Сам он называл такой шаг незаконным.

Политика
Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на выборах в Раду

Его ходатайство рассмотрели только после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. 28 мая президент отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. После этого Саакашвили вернулся на Украину, его партия «Движение новых сил» планирует участвовать в парламентских выборах, но сам политик заявлял, что не собирается идти на выборы.

«Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине», — говорил он. Однако список кандидатов в Раду от «Движения новых сил» возглавил именно Саакашвили.

Теги: Михаил Саакашвили, военкомат
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