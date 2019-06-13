Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на выборах в Раду

Экс-президент Грузии заявил, что он и его соратники идут в Верховную раду «бороться, подымать Украину и сажать»

Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список кандидатов на выборы в Верховную раду от основанной им партии «Движение новых сил».

Кандидатов от своей партии Саакашвили представил на специальной пресс-конференции. Кроме самого экс-президента Грузии в список вошли бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, которого Саакашвили назвал своим соратником и «волкодавом в борьбе с коррупцией», экс-депутат Рады Олесь Доний, шахматистка, чемпионка Европы Наталья Жукова, экономист Владимир Лановой и другие.

«Мы вместе собрали людей, которые имеют уникальный опыт реально самоотверженной, героической борьбы против системы несправедливости и коррупции. Я считаю своей обязанностью открыть этим людям дорогу в украинскую политику. Мы идем туда [в Раду] не коалиции создавать, не в торгах за должности принимать участие. Мы идем туда бороться, подымать Украину, для этого нужно побороть систему, для этого нужно сажать», — сказал Саакашвили.

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