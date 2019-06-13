СМИ узнали о невзорвавшейся у танкера в Оманском заливе мине

СМИ узнали о невзорвавшейся у танкера в Оманском заливе мине

Военнослужащие ВМС США заметили у корпуса танкера Kokuka Courageous, на котором произошел взрыв, несдетонировавшую мину. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

По его словам, найденная мина относится к тому же типу, что использовались при нападении на четыре танкера в мае этого года у берегов ОАЭ.

Взрывы на танкерах Kokuka Courageous, шедшим под флагом Панамы, и Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, произошли в четверг, 13 июня, в Оманском заливе. По данным Reuters, они подверглись торпедной атаке.

В экипаже одного из судов находились 11 россиян, их эвакуировали в иранский порт Джаск. Всего с двух танкеров эвакуировали 44 моряков, никто из них не пострадал.