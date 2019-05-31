Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти

По версии Госдепа США, иранские силы атаковали танкеры в Персидском заливе чтобы повысить стоимость основного экспортного товара страны — нефти. В то же время стоимость нефти последние дни снижается, упав до мартовских значений

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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для того, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Reuters.

«Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла», — сказал госсекретарь США.

Несмотря на заявления Помпео, последние дни нефтяные котировки уверенно снижались. На лондонской бирже ICE августовские фьючерсы на нефть марки Brent в ночь на 31 мая опустились ниже отметки $65 за баррель, достигнув $64,75. Это произошло впервые с марта. В ходе дневных торгов снижение составило 4,8%.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя случившееся, заявил, что нападение на танкеры было совершено с помощью морских мин почти наверняка иранского происхождения».

Иран в атаках на танкеры ОАЭ также обвинил руководитель Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМС США Майкл Глидэй. Он отметил, что за нападением стоял КСИР.