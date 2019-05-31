Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,17 +0,20 EUR Бирж. 72,55 +0,23 Brent 67,55 -1,31% USD Нал. 65,66 63,81 EUR Нал. 73,09 71,40 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1128 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 324,00 +52,00 IMOEX 2 659,52 +0,70% RTSI 1 286,52 +0,83% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
СМИ узнали о казни в КНДР дипломатов из-за неудачного саммита в Ханое Политика, 05:36 ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка Финансы, 05:08 В МИД Мексики обещали дать «энергичный» ответ на пошлины со стороны США Политика, 04:57 Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти Политика, 04:44 Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети» Общество, 04:09 Трамп объявил о введении пошлин для Мексики из-за нелегальных мигрантов Политика, 04:05 В Венгрии задержали капитана столкнувшегося на Дунае с катером судна Общество, 03:41 СМИ узнали о планах Хиллари Клинтон заняться кинобизнесом с Голливудом Общество, 03:07 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 03:05 Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста главы правления Facebook Технологии и медиа, 03:03 Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри Поттера Общество, 02:38 Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию Политика, 02:24 Транспортная компания «ПЭК» ответила на сообщения об обысках Общество, 02:10 Мэром Риги стал бывший глава МВД Латвии Дайнис Турлайс Политика, 01:56
Политика ,  
0 
Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти
По версии Госдепа США, иранские силы атаковали танкеры в Персидском заливе чтобы повысить стоимость основного экспортного товара страны — нефти. В то же время стоимость нефти последние дни снижается, упав до мартовских значений
Фото: Satish Kumar / Reuters

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для того, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Reuters.

«Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла», — сказал госсекретарь США.

Несмотря на заявления Помпео, последние дни нефтяные котировки уверенно снижались. На лондонской бирже ICE августовские фьючерсы на нефть марки Brent в ночь на 31 мая опустились ниже отметки $65 за баррель, достигнув $64,75. Это произошло впервые с марта. В ходе дневных торгов снижение составило 4,8%.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя случившееся, заявил, что нападение на танкеры было совершено с помощью морских мин почти наверняка иранского происхождения».

Иран в атаках на танкеры ОАЭ также обвинил руководитель Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМС США Майкл Глидэй. Он отметил, что за нападением стоял КСИР.

Вскоре после этих заявлений Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам «отправить на дно» Персидского залива их авианосцы вместе с экипажами и самолетами в случае, если те «совершат свою первую ошибку».

Нападения на танкеры в районе Фуджейры произошли 12 мая. Как сообщили в МИД ОАЭ, причиной стали диверсионные операции, в результате которых загорелось несколько судов. При этом в Абу-Даби не уточнили, кто именно стоял за атаками. Позже Саудовская Аравия сообщила, что два пострадавших танкера, пересекали Персидский залив. Они были атакованы у берегов ОАЭ и получили серьезные повреждения. При этом власти обеих стран сообщали об отсутствии жертв и утечки нефти.

Авторы: Ксения Аскерова, Георгий Тадтаев
Теги: Майк Помпео, ВМС США, Иран, танкер
Материалы по теме
Цена на нефть Brent впервые с марта упала ниже $66
Экономика
Цена на нефть Brent по итогам дня упала более чем на 4%
Экономика
Bloomberg узнал об угрозе Вашингтона Европе из-за торговли с Ираном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter