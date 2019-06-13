Экипаж пострадавшего в Оманском заливе танкера взяли на борт эсминца США

Экипаж пострадавшего в Оманском заливе нефтяного танкера Kokuka Courageous подняли на борт американского ракетного эсминца USS Bainbridge. Об этом рассказал официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США подполковник Эрл Браун, сообщается на сайте американского Военно-морского института.

Браун отметил, что командование получило сигналы от танкеров Front Altair и Kokuka Courageous, которые находились в водах Оманского залива. Эсминец USS Bainbridge находился поблизости и оказал помощь второму судну. Подполковник добавил, что 21 моряк, находившийся на танкере Kokuka Courageous, в настоящее время располагается на борту американского корабля.

Ранее телеканал Al-Alam со ссылкой на источники сообщал, что в Оманском заливе у берегов Ирана два танкера пострадали от взрывов. Экипаж одного судна рассказал, что это было нападением. В результате никто не пострадал.

При этом на борту танкера Front Altair находились 11 россиян. В компании-судовладельце Frontline РБК сообщили, что экипаж судка переправляют в город Бендер-Аббас.