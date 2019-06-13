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Broadcom Limited $370 (+33,01%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову. Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.

Рашкин напомнил, что 11 июня уголовное дело против Голунова прекратили по результатам экспертиз. По словам депутата, предъявленные обществу «доказательства», в частности, найденные у журналиста наркотики, «по всей вероятности, имеют признаки сфабрикованности».

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Он отметил, что мотивы возможной фабрикации могут быть различными, однако возбуждать дело против известного журналиста для улучшения статистики «было бы крайне неадекватно». Рашкин напомнил, что сам Голунов в суде связал преследование с расследованиями в области похоронного бизнеса.

В связи с этим депутат попросил генпрокурора проверить информацию о поступавших журналисту угрозах, а также о связи необоснованного уголовного преследования с расследованием о ритуальных услугах в статье Голунова «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей» и нарушениях законов о персональных данных, о который говорится в материале спецкора.

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Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. Полицейские утверждали, что у него нашли наркотики. Через два дня суд отправил его под домашний арест, однако 11 июня МВД прекратило уголовное дело в отношении Голунова и сняло обвинения.

При этом Следственный комитет начал проверку действий сотрудников полиции, которые были причастны к задержанию и преследованию журналиста. Источники РБК рассказали, что следователи также рассматривают в качестве одной из версий задержания коммерческий заказ.

Теги: Иван Голунов, Валерий Рашкин, Юрий Чайка
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