Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову. Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.

Рашкин напомнил, что 11 июня уголовное дело против Голунова прекратили по результатам экспертиз. По словам депутата, предъявленные обществу «доказательства», в частности, найденные у журналиста наркотики, «по всей вероятности, имеют признаки сфабрикованности».

Он отметил, что мотивы возможной фабрикации могут быть различными, однако возбуждать дело против известного журналиста для улучшения статистики «было бы крайне неадекватно». Рашкин напомнил, что сам Голунов в суде связал преследование с расследованиями в области похоронного бизнеса.

В связи с этим депутат попросил генпрокурора проверить информацию о поступавших журналисту угрозах, а также о связи необоснованного уголовного преследования с расследованием о ритуальных услугах в статье Голунова «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей» и нарушениях законов о персональных данных, о который говорится в материале спецкора.