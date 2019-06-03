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В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ

Вероятность того, что российская делегация будет участвовать в июльской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), есть. Об этом «РИА Новости» сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Он отметил, что вариант такого «процедурного решения существует» и обсуждается. «Говорю пока об этом исключительно в предположительном ключе», — заявил Морозов и добавил, что Россия должна получить гарантии того, что против нее не будут использованы «дискриминационные меры».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях». Однако он отметил, что санкционные нормы в регламенте остались, «но с ограничениями».

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Комитет ПАСЕ предложил пригласить Россию на июньскую сессию ассамблеи

По словам Слуцкого, Госдума изучит текст решения 4 июня. «В случае если он нас устроит, мы в содружестве с МИДом и коллегами из Совета Федерации примем предварительное решение», — цитирует его ТАСС. Окончательное решение, добавил Слуцкий, примет руководство страны.

Регламентный комитет ПАСЕ ранее предложил «отступить от правил» организации и пригласить на июньскую сессию парламенты стран, не представленных в ассамблее, среди них — Россия, Босния и Герцеговина.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма. В 2016 году Россия перестала принимать участие в работе организации, а затем прекратила выплачивать членские взносы.

Теги: ПАСЕ, Госдума, Совет Федерации
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