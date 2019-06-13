Песков заявил о необходимости проверок задержаний на марше в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прерогативой столичных властей оценку действий полиции во время задержаний на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Вы знаете, это наверное прерогатива городских властей. Нам известно, что существует жалобы на необоснованные и неспровоцированные жесткости со стороны органов правопорядка», — сказал он.

«Я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены, чтобы не повторялось впредь», — добавил Песков.

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Полицейские заявили, что нашли у него мефедрон, а при в его обыске в квартире еще кокаин и весы. Впоследствии суд отправил Голунова под домашний арест. По словам журналиста, наркотики ему подкинули. Экспертиза также не показала следов веществ на смывах с рук и в организме.