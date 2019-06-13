Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже подорожали на 3,66%, до $62,25 за баррель (по данным на 15:00 мск). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до $53,28 за баррель.

Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня. У берегов Ирана от взрывов пострадали два корабля: Front Altair, принадлежащий зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline, но шедший под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы.

Компания-судовладелец Frontline заявила, что на борту танкера Front Altair были 11 россиян. Весь экипаж был эвакуирован. В российском МИДе заявили, что данные сведения проверяются.