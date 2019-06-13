В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Авторы — депутаты от фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов и Олег Нилов во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается установить минимальный размер компенсации за незаконное преследование на стадии предварительного расследования и судебного следствия без подписки о невыезде, запрета определенных действий, домашнего ареста либо заключения под стражу в 1 тыс. руб.

Авторы законопроекта считают, что, если с гражданина незаконно взяли подписку о невыезде, запретили определенные действия или незаконно назначили ему домашний арест, компенсация должна составлять не менее 5 тыс. руб.

В случае незаконных заключения под стражу, лишения свободы, а также применения мер медицинского характера и воспитательного воздействия компенсация должна быть не ниже 15 тыс. руб. за каждый день заключения под стражу либо лишения свободы, предлагают депутаты.