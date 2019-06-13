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Broadcom Limited $370 (+31,79%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Авторы — депутаты от фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов и Олег Нилов во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается установить минимальный размер компенсации за незаконное преследование на стадии предварительного расследования и судебного следствия без подписки о невыезде, запрета определенных действий, домашнего ареста либо заключения под стражу в 1 тыс. руб.

Авторы законопроекта считают, что, если с гражданина незаконно взяли подписку о невыезде, запретили определенные действия или незаконно назначили ему домашний арест, компенсация должна составлять не менее 5 тыс. руб.

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В случае незаконных заключения под стражу, лишения свободы, а также применения мер медицинского характера и воспитательного воздействия компенсация должна быть не ниже 15 тыс. руб. за каждый день заключения под стражу либо лишения свободы, предлагают депутаты.

Помимо этого, документ подразумевает, что минимальные размеры компенсации будут ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.

Как заявил ТАСС Емельянов, инициатива не связана с делом специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. По его словам, подобные случаи часто происходят, «но о них не очень много шумят, когда дело касается простых людей, а не журналистов».

Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, 8 июня суд поместил журналиста под домашний арест. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили, и связывал преследование с журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время. Помимо этого Голунов сообщил о поступавших ему угрозах. 11 июня МВД «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз» прекратило уголовное преследование в отношении журналиста «Медузы» и сняло с него все обвинения.

Теги: Госдума, законопроект, компенсации, уголовное преследование
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