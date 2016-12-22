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Депутаты приняли закон о прекращении уголовных дел по возмещении ущерба
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Депутаты приняли закон о прекращении уголовных дел по возмещении ущерба
Экономика, 13:47
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Депутаты приняли закон о прекращении уголовных дел по возмещении ущерба

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, расширяющий перечень экономических преступлений, дела по которым будут прекращены в случае возмещения ущерба, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Речь идет, в частности, о квалифицированных составах мошенничества — невыполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, кредитования, страхования и компьютерной информации.
В перечень включены такие преступления, как некрупная растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, невыплата зарплаты или пенсии; нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. За подобные действия ежегодно осуждаются несколько тысяч человек в год.

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Речь идет только о случаях, когда обвиняемый совершил преступление впервые, не извлек прибыли в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.) и действовал не в составе организованной группы. Дело может быть закрыто после возмещения ущерба в течение двух месяцев и при отсутствии обвинения в других преступлениях. Кроме того, предполагается перечисление двукратной суммы ущерба или незаконного дохода в бюджет.

Закон запрещает следственным органам безосновательно препятствовать деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей во время расследования дел, например, изымать электронные носители информации.

Инициатива законопроекта принадлежит президенту Владимиру Путину. Цель поправок — развивать благоприятный деловой климат в стране, обеспечить дополнительную защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и разгрузить судебную и правоохранительную систему.

Теперь законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 21 декабря.

Теги: Госдума , Закон
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