Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

Глава государства считает, что новое руководство Украины способно «действовать энергично» и в направлении восстановления отношений между странами, и в решении проблем внутри страны

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» рассказал о своих ожиданиях по поводу российско-украинских отношений. Он выразил уверенность, что связи между странами будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами. Фрагмент интервью опубликован на сайте телеканала.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал президент.

Он отметил, что украинские политические элиты прошлого во главу угла их деятельности ставили «личную выгоду» и «сохранение своих капиталов, хранящихся где-то за рубежом». Именно поэтому, считает Путин, у них такая любовь к Западу». Новое руководство Украины, надеется российский лидер, «лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины».

«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин. Он выразил надежду, что новое руководство Украины «не будет прикрываться русофобскими идеями» с целью уклониться от решения внутренних украинских проблем.