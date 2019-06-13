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AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Финансы ,  
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СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов
Банки требуют как объяснить источник происхождения средств на счете или вкладе, так и письменно сообщить, на что будут потрачены выведенные деньги. Кредитные организации утверждают, что действуют в рамках «антиотмывочного» закона
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банки начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

Издание приводит истории двух человек. Один из них решил перевести накопленную сумму со счета в МСП Банке на вклад в МКБ. Кредитная организация потребовала объяснить источник средств и в том числе предоставить выписки из банка, где деньги хранились ранее. Более того, МКБ попросил предоставить письменное объяснение того, как в дальнейшем будут использованы средства.

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Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Второй собеседник «Известий» вывел крупную сумму со вклада в одном банке через счет в другом — Сбербанке. Через неделю после снятия денег госбанк заблокировал счет и потребовал документально объяснить происхождение средств, а также отчитаться, на что они были потрачены. После предоставления документов банк заявил, что примет решение в течение трех недель.

В МКБ информацию комментировать не стали, а в Сбербанке «Известиям» заявили, что действуют в рамках «антиотмывочного» федерального закона № 115 и, в частности, обязаны проверять все операции от 600 тыс. руб. В банке отметили, что необходимые для разблокировки счета документы могут быть индивидуальными. Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на соответствие «антиотмывочному» законодательству. В Альфа-банке отметили, что проводят анализ вне зависимости от суммы денег в операции.

Финансы
Банкиры сгущают краски: как ЦБ сократит черные списки их клиентов

Опрос независимого агентства MAGRAM Market Research показал, что в 2018 году 10% блокировок счетов малого и среднего бизнеса произошло по подозрению в отмывании средств. При этом ранее ЦБ прямо отмечал, что банки регулярно злоупотребляют полномочиями, блокируя средства по формальным признакам. При этом в случае блокировки юрлица владелец попадает в черный список: для банков это черная метка. «Если предпринимателю не удастся пройти процедуру реабилитации, он обречен», — пояснял РБК управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

В апреле Минфин представил на общественное обсуждение поправки в закон об отмывании средств. Они касаются оснований, по которым банки могут отказать клиенту в проведении банковской операции.

Автор: Артем Губенко
Теги: Банки, блокировка счетов, антиотмывочный закон
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