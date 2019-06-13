СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

Банки требуют как объяснить источник происхождения средств на счете или вкладе, так и письменно сообщить, на что будут потрачены выведенные деньги. Кредитные организации утверждают, что действуют в рамках «антиотмывочного» закона

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Банки начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

Издание приводит истории двух человек. Один из них решил перевести накопленную сумму со счета в МСП Банке на вклад в МКБ. Кредитная организация потребовала объяснить источник средств и в том числе предоставить выписки из банка, где деньги хранились ранее. Более того, МКБ попросил предоставить письменное объяснение того, как в дальнейшем будут использованы средства.

Второй собеседник «Известий» вывел крупную сумму со вклада в одном банке через счет в другом — Сбербанке. Через неделю после снятия денег госбанк заблокировал счет и потребовал документально объяснить происхождение средств, а также отчитаться, на что они были потрачены. После предоставления документов банк заявил, что примет решение в течение трех недель.

В МКБ информацию комментировать не стали, а в Сбербанке «Известиям» заявили, что действуют в рамках «антиотмывочного» федерального закона № 115 и, в частности, обязаны проверять все операции от 600 тыс. руб. В банке отметили, что необходимые для разблокировки счета документы могут быть индивидуальными. Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на соответствие «антиотмывочному» законодательству. В Альфа-банке отметили, что проводят анализ вне зависимости от суммы денег в операции.