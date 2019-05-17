Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции. Чрезмерно жесткие «антиотмывочные» требования толкают бизнес переходить на наличные расчеты

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В 2018 году блокировка счетов сказалась на бизнесе сильнее, чем в предыдущий период, показал опрос независимого агентства MAGRAM Market Research по заказу Промсвязьбанка и «Опоры России». С результатами исследования ознакомился РБК.

Опрос в апреле 2019 года прошли владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов.

20% из них столкнулись с блокировкой счетов за прошедший год.

О серьезных последствиях заявили 43% из них против 28% в 2017 году.

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах — и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

Половина (51%) блокировок происходит по вине самих предпринимателей, отмечается в исследовании. 35% респондентов признали, что не оплатили налоги в срок, 10% нарушили правила сдачи деклараций, 6% допустили ошибки.

По вине контролирующих органов произошло 16% блокировок. В 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин, в 10% — подозрения в отмывании средств. Незначительное число опрошенных отказались сообщить причины блокировок.