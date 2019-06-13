МВД сообщило о 5 млн участников празднования Дня России

В праздничных мероприятиях в День России приняли участие 5 млн человек, сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что безопасность на 4,2 тыс. мероприятий обеспечивали около 40 тыс. полицейских.

В День России в Москве прошел несанкционированный протестный марш, участники которого призывали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Уголовное дело журналиста было прекращено накануне, 11 июня, после чего главред «Медузы» Иван Колпаков призвал не выходить на марш 12 июня, а добиться согласования акции в ближайшие дни. Редакция РБК также призвала присоединиться к согласованной акции.

По данным полиции, в марше участвовали 1,2 тыс. человек, из которых более 200 задержали. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», число задержанных превысило 500 человек. Поздно вечером 12 июня РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, что большинство задержанных отпущены — в отделах полиции остались четыре человека.