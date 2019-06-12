Навального отпустили из отделения полиции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,32 63,86 EUR Нал. 74,02 72,46 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 8 149,10 +249,10 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 001,86 -0,18% Nasdaq 7 792,30 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
Навального отпустили из отделения полиции Общество, 22:11 Польша договорилась о покупке в США дополнительной партии СПГ на $8 млрд Экономика, 22:04 СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак» Спорт, 21:48 Новый глава МИД Молдавии отозвал посла в США Политика, 21:39 ОНК сообщила прокуратуре о госпитализации подростка после акции в Москве Общество, 21:36 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 21:26 В Свердловской области дети подожгли венок у Вечного огня Общество, 21:22 Кремль в пятый раз ответил на возможность встречи Путина и Трампа в Осаке Политика, 21:12 «Ахмат» объявил о трансфере футболиста молодежной сборной России Спорт, 21:09 Украинские военные заявили о приближении к Донецку Политика, 21:09 Почти вся Абхазия осталась без электричества Общество, 21:03 МЮ подписал контракт с первым новичком летнего межсезонья Спорт, 20:35 Российские волейболистки одержали вторую победу подряд в Лиге наций Спорт, 20:13 Луценко счел незаконным поданное Зеленским представление о его отставке Политика, 20:08
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Навального отпустили из отделения полиции

Создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что сотрудники полиции отпустили его из отделения после того, как он был задержан во время не согласованного с властями шествия с требованием наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Об этом Навальный написал в Twitter.

«Уже обустроился в камере. Уже провел 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили», — заявил он.

При этом Навальный выразил надежду на то, что всех других задержанных на митинге уже отпустили.

Общество
На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Навального задержали в рамках несогласованного шествия в центре Москвы днем 12 июня. «Я не мог не прийти. Шесть лет назад я бы сидел, если бы не эти люди», — сказал Навальный РБК на акции.

По официальным данным, во время несанкционированной акции на Бульварном кольце и его окрестностях полицейские задержали 200 человек. Всего участие в шествие приняли 1200 человек. Проект «ОВД-Инфо» сообщил более чем о 400 задержанных.

Общество
Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

В преддверии акции столичная мэрия призывала отказаться от участия в несанкционированном мероприятии, предупредив организаторов об ответственности за возможные последствия.

Руководство «Медузы» накануне предложило не выходить на акцию, а добиться согласования акции в Москве в ближайшие дни. В свою очередь, редакция РБК призвала всех, кто хочет публично выразить свое мнение, присоединяться к согласованным собраниям.

Теги: Алексей Навальный, несанкционированная акция, отделение полиции
Материалы по теме
Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста
Общество
Ургант в своем шоу затронул дело Голунова
Общество
Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter