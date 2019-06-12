Навального отпустили из отделения полиции

Создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что сотрудники полиции отпустили его из отделения после того, как он был задержан во время не согласованного с властями шествия с требованием наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Об этом Навальный написал в Twitter.

«Уже обустроился в камере. Уже провел 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашел полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили», — заявил он.

При этом Навальный выразил надежду на то, что всех других задержанных на митинге уже отпустили.

Навального задержали в рамках несогласованного шествия в центре Москвы днем 12 июня. «Я не мог не прийти. Шесть лет назад я бы сидел, если бы не эти люди», — сказал Навальный РБК на акции.