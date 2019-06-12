На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов» на приеме в Кремле (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония вручения премий за выдающиеся достижения в научных и культурных областях. В первом ряду, в нескольких метрах от президента России Владимира Путина, сидела девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов». Полная видеозапись церемонии вручения наград опубликована на сайте Кремля.

Девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова (его задержали на прошлой неделе и обвинили в покушении на сбыт наркотиков, но через пять дней дело против него закрыли) попала в кадр, в частности после вступительной речи главы государства (24-я минута видео). Кто эта девушка, пока неизвестно. Полный список гостей церемонии на сайте Кремля не публиковался.

Первым на присутствие девушки в футболке «Я/Мы Иван Голунов» обратило внимание издание The Bell.

Иван Голунов был задержан 6 июня. Полиция заявляла, что при досмотре у журналиста были найдены свертки с запрещенными веществами. Сообщалось также о найденных в его квартире наркотических веществах и весах. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. При этом сам Голунов говорил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил об угрозах, которые поступали в его адрес.