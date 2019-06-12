SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетной атаки

Сирийские военные с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку со стороны Израиля. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой государственное телевидение.

Отмечается, что в ночь на среду военные отразили на юге страны атаку, перебросив несколько ракет на гору Таль Аль-Хара. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

2 июня сирийские ПВО поразили воздушные цели близ Дамаска. В ответ на обстрел со стороны Сирии Армия Израиля (IDF) сообщила об атаке со стороны Сирии. Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он лично отдал приказ провести ракетный обстрел сирийской территории.