SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по сирийскому аэродрому

Сирийское правительственное агентство SANA опубликовало видео ракетных ударов по аэродрому Т-4 в восточной части провинции Хомс, перехваченных средствами противоракетной обороны (ПВО).

Видео: Syrianarabnewsagency / Youtube

На кадрах, снятых ночью, видно, как появившиеся в совершенно черном небе огни через некоторое время гаснут. Как указывает SANA, ракеты должны были поразить аэропорт.

Ранее Аэродром Т-4 в контролируемой войсками Башара Асада части Сирии подвергся ракетному обстрелу. Сирийские военные обвиняют в организации атаки Израиль. Несколько ракет удалось сбить, однако двое военнослужащих погибли, разрушен один из военных складов.