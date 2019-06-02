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Политика ,  
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SANA сообщило о поражении сирийскими ПВО воздушных целей близ Дамаска

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Кем именно был выпущены снаряды, не уточняется. По данным агентства, они были запущены в 3:22 по местному времени со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот.

Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на главу неправительственной организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» Рами Абдула Рахмана, атака была направлена против складов с вооружением, принадлежащим движению «Хезболла».

Ранее в небе над южным пригородом Дамаска были слышны взрывы, передает SANA.

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18 мая Дамаск также подвергся обстрелу со стороны Голанских высот. По данным СМИ, целью атаки были иранские склады с боеприпасами и техникой и военные объекты.

27 мая армия Израиля атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю. SANA в свою очередь сообщило об ударе Израиля по сирийскому военному объекту в провинции Кунейтра.
 

Теги: Сирия, ПВО, Голанские высоты
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