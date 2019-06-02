Нетаньяху заявил о личном приказе ударить по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он лично отдал приказ провести ракетный обстрел сирийской территории. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Вчера я провел консультации по вопросам безопасности после ракетного обстрела на Голанских высотах, в ходе которого я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», — сказал он.

Он отметил, что Израиль не готов терпеть обстрелы своей территории и намерен реагировать на агрессию. По словам Нетаньяху, он планирует продолжать эту «последовательную политику» ради безопасности страны.

В ночь на 2 июня SANA сообщило, что системы ПВО Сирии отразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. По данным агентства, снаряды запустили с территории подконтрольных Израилю Голанских высот.