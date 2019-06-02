Израиль заявил об атаке сирийских ПВО в ответ на обстрел со стороны Сирии

Израиль заявил об атаке сирийских ПВО в ответ на обстрел со стороны Сирии

Израильские военные атаковали несколько военных целей в Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории, говорится в заявлении Армии обороны страны (IDF). По данным ведомства, прошлой ночью по направлению к Израилю были запущены две ракеты.

После этого израильские военные самолеты и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, наблюдательные и разведывательные посты на Голанских высотах, батарею противовоздушной обороны (ПВО) SA-2 и ряд других объектов, принадлежащих сирийской армии.

IDF заявила, что считает власти Сирии ответственными за любые действия с территории этой страны, направленные против Израиля, и пообещала «решительно действовать» в случае атак.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что Дамаск в ночь на 2 июня подвергся обстрелу со стороны Голанских высот, подконтрольных Израилю. По его данным, в результате атаки трое сирийских военных погибли и семеро пострадали.