СМИ узнали о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу

СМИ узнали о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу

США перебросят в Польшу 1000 американских военных к находящимся там 4000 солдатам. Об этом сообщает онлайн-издание Defence One со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что военные будут заниматься выполнением материально технических, а не боевых задач.

В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала о планах Вашингтона объявить о переброске дополнительных американских войск в Польшу. Как отмечало издание, это планируется сделать в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США.

По данным FT, туда должны отправиться по меньшей мере 1000 солдат. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих, писало издание.

С просьбой увеличить американское военное присутствие Дуда обращался осенью прошлого года, пообещав потратить на создание военной базы «Форт Трамп» $1,5–2 млрд.

В Варшаве обусловили необходимость увеличения иностранных войск, сославшись на угрозу со стороны России. В свою очередь в Москве подчеркивают, что увеличение американского контингента в Польше подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО.