СМИ узнали о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,00 64,01 EUR Нал. 73,70 72,58 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 7 899,70 -120,20 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 048,51 -0,05% Nasdaq 7 822,57 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+27,39%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,81%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+17,41%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+27,39%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,81%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+17,41%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
Омбудсмен обещал проверить данные о голодовке экс-мэра Урлашова в колонии Общество, 01:56 МВД предложило дополнить правила выявления пьяных за рулем двумя тестами Общество, 01:36 Путин после обращения Нурмагомедова выделил средства на школу в Дагестане Общество, 01:23 WhatsApp сообщил о судебных тяжбах с пользователями из-за злоупотреблений Технологии и медиа, 00:56 СМИ узнали о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу Политика, 00:50 Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет Политика, 00:14 Макрон анонсировал «длинную» и «насыщенную» беседу с Путиным Политика, 00:13 Руководивший задержанием Голунова полковник заявил об очереди проверяющих Общество, 11 июн, 23:58 Президент Греции распустил парламент и объявил о досрочных выборах Политика, 11 июн, 23:57 Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020 Спорт, 11 июн, 23:42 В тюрьме во Франции заключенный взял надзирателей в заложники Общество, 11 июн, 23:23 На Балтике во время учений утонул БТР с солдатом Общество, 11 июн, 23:20 NBC узнал о сомнениях Трампа по поводу назначения нового главы Пентагона Политика, 11 июн, 23:09 Сын Алибасова объяснил иск родственников к производителю «Крота» Общество, 11 июн, 23:06
Политика ,  
0 
СМИ узнали о планах США перебросить дополнительные войска в Польшу

США перебросят в Польшу 1000 американских военных к находящимся там 4000 солдатам. Об этом сообщает онлайн-издание Defence One со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что военные будут заниматься выполнением материально технических, а не боевых задач.

Политика
Трамп рассказал о судьбе идеи по созданию военной базы США в Польше

В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала о планах Вашингтона объявить о переброске дополнительных американских войск в Польшу. Как отмечало издание, это планируется сделать в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США. 

По данным FT, туда должны отправиться по меньшей мере 1000 солдат. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих, писало издание.

Политика
Туск назвал США лучшими союзниками Польши

С просьбой увеличить американское военное присутствие Дуда обращался осенью прошлого года, пообещав потратить на создание военной базы «Форт Трамп» $1,5–2 млрд.
В Варшаве обусловили необходимость увеличения иностранных войск, сославшись на угрозу со стороны России. В свою очередь в Москве подчеркивают, что увеличение американского контингента в Польше подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО.

Теги: Польша, американские военные
Материалы по теме
США и Польша обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter